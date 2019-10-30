Манчестер Сити нашел замену Сане в Испании

Немецкий полузащитник английского клуба Лерой Сане может в ближайшее время покинуть Туманный Альбион.

"Горожане" готовы продать своего полузащитника Лероя Сане Баварии. Мюнхенский клуб еще летом пытался завладеть немцем, однако этому переходу помешала травма. Баварцы планируют уже в январе снова вступить в переговоры по игроку, сообщает Sky Sports.

Гвардиола – о травме Сане: Обычно восстановление после таких повреждений длится 6-7 месяцев

В то же время в Манчестере уже определились с заменой Сане. Проблемную позицию должен закрыть игрок Реал Сосьедада Микель Оярсабаль – с 22-летним футболистом уже проведены предварительные переговоры. Сити не планирует вступать в долгие торги с королевским клубом, а готов активировать клаусула баска и выкупить его за заявленные 75 млн евро.

Напомним, Сане перешел в Манчестер Сити летом 2016 года из Шальке за сумму в 50,5 млн евро. Оярсабаль является воспитанником футбольного клуба Эйбар – в структуру Реал Сосьедад он перешел в 2011 году.

Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика