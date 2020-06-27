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Баварія готова зачекати рік, щоб забрати Сане безкоштовно

12:21 - Читать на русском
Баварія готова зачекати рік, щоб забрати Сане безкоштовно
Лерой Сане / Getty Images

Баварія не збирається робити різких рухів у підписанні вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

Чемпіони Німеччини можуть зачекати рік, щоб забрати гравця на правах вільного агента, інформує Sport1.

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Баварія пропонувала Манчестер Сіті 40 млн євро, але "містян" така сума не влаштувала. Англійський клуб все ще сподівається продовжити контракт Сане, який закінчується влітку 2021-го. Якщо ж вінгер не погодиться, то Баварія спокійно скористається ситуацією і отримає 24-річного німця безкоштовно.

Нагадаємо, Манчестер Сіті заплатив Шальке за Сане 52 млн євро. Поточний сезон зірки був зіпсований важкою травмою коліна, через яку він пропустив більш ніж півроку.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Німеччина Трансфери Трансфери Баварії Лерой Лерой Сане Баварія Баварія
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