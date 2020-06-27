Баварія готова зачекати рік, щоб забрати Сане безкоштовно

Баварія не збирається робити різких рухів у підписанні вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

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Баварія пропонувала Манчестер Сіті 40 млн євро, але "містян" така сума не влаштувала. Англійський клуб все ще сподівається продовжити контракт Сане, який закінчується влітку 2021-го. Якщо ж вінгер не погодиться, то Баварія спокійно скористається ситуацією і отримає 24-річного німця безкоштовно.

Нагадаємо, Манчестер Сіті заплатив Шальке за Сане 52 млн євро. Поточний сезон зірки був зіпсований важкою травмою коліна, через яку він пропустив більш ніж півроку.

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