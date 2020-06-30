Манчестер Сити нашел замену Сане среди трансферных целей Манчестер Юнайтед

Еще один европейский гранд заинтересован в услугах хавбека Астон Виллы Джека Грилиша.

Руководство Манчестер Сити имеет план Б на случай перехода Лероя Сане из лагеря "горожан" в Баварию, сообщает The Telegraph.

Бавария готова подождать год, чтобы забрать Сане бесплатно

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш попал на радары тренерского штаба Гвардиолы, именно 24-летнего хавбека считают достойной заменой Сане. На талантливого англичанина охотятся различные европейские клубы, а главным претендентом среди них называют Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне АПЛ Грилиш провел 30 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 6-ю ассистами.

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