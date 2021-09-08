Едерсон та його дублер Зак Стеффен не допоможуть команді у поєдинку з Лестером (11 вересня), повідомляє Goal.

Едерсон прагне спробувати свої сили в полі – голкіпер Манчестер Сіті вже обрав зіркову жертву

Бразилець опинився в списку заборони ФІФА і пропустить 5 днів. Стеффен здав позитивний тест на коронавірус у розташуванні збірної США, тому також недоступний. Очікується, що Гвардіола довірить ворота Скоту Карсону. 36-річний ветеран за два попередні сезони награв лише один матч, пропустивши 3 голи від Ньюкасла.

Нагадаємо, що в перших трьох турах АПЛ Манчестер Сіті та Лестер набрали по 6 очок.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021