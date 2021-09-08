Клуби АПЛ можуть серйозно постраждати через те, що не відпустили своїх бразильських легіонерів до розташування національної команди.

Конфедерація футболу Бразилії поскаржилась у ФІФА на клуби АПЛ, які не відпустили представників "селесао" на матчі відбору до ЧС-2022, повідомляє BBC. Через це клубам заборонено випускати цих гравців у наступному турі АПЛ – заборона діятиме протягом 5 днів.

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Серед них опинились досить статусні футболісти: Едерсон та Габріель Жезус з Манчестер Сіті, Аліссон, Фабінью та Роберто Фірміно з Ліверпуля, Тьягу Сілва з Челсі, Рафінья з Лідса та Фред з Манчестер Юнайтед.

Дісталось і Вулверхемптону, Ньюкаслу та Уотфорду – клуби не відпустили Рауля Хіменеса, Альмірона та Сієрральту до розташування збірних Мексики, Парагваю та Чилі відповідно.

Цікаво, що покарання оминуло стороною Евертон, який не відпустив Рішарлісона до збірної Бразилії. Врятувало те, що "іриски" відпустили нападника на Олімпіаду, через що у Конфедерації футболу Бразилії нема претензій до клубу. Додамо, що переговори між ФІФА та АПЛ тривають, тому клуби не сприймають покарання як довершений факт.

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