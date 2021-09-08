Манчестер Сити как минимум один ближайший матч проведет с третьим голкипером.

Эдерсон и его дублер Зак Стеффен не помогут команде в поединке с Лестером (11 сентября), сообщает Goal.

Эдерсон стремится попробовать свои силы в поле – голкипер Манчестер Сити уже выбрал звездную жертву

Бразилец оказался в списке запрета ФИФА и пропустит 5 дней. Стеффен сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной США, поэтому также недоступен. Ожидается, что Гвардиола доверит ворота Скоту Карсону. 36-летний ветеран за два предыдущих сезона наиграл лишь один матч, пропустив 3 гола от Ньюкасла.

Напомним, что в первых трех турах АПЛ Манчестер Сити и Лестер набрали по 6 очков.

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