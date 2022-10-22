Останній клуб англійської Прем'єр-ліги проти команди Клоппа, яка вистраждала 2 поспіль тріумфи вдома, але все ще не могла дотягнутися до зони ЛЧ навіть у разі продовження переможної серії. Матч, як і онлайн-трансляція Ноттінгем Форест – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 14:30. "Червоним" відверто не вистачало травмованих Жоти і Дарвіна. Елліот блискучим пасом вивів Карвалью сам на сам з Хендерсоном, але голкіперу з МЮ так прямолінійно не забити. Ван Дейк з меж воротарського міг розстрілювати, а натомість вирішив скидати на Фірміно, який розташувався паралельним і курсом і зовсім не чекав такого задуму партнера.

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Салах з болем впав на рівному місці. Здавалося, ще одна велика втрата Ліверпуля, обійшлося. Перша відповідь "лісників" стала анонсом подій другого тайму. Вихід 2 у 2, Лінгард безпорадно пробив у голкіпера, однак по перерві в одній з подібних контратак Авоньї спочатку посадив Гомеса на жовту картку, а потім після стандарту пробив у стійку і добив за повного сприяння обох центрбеків Ліверпуля. Мілнер підчищав біля своїх воріт і створював перспективні моменти своїми навісами з правого флангу. Александер-Арнольд після виходу на заміну замість Джеймса теж спробував.

Фірміно і Карвалью розчаровували на останній стадії. А ось господарі створили ще кілька розкішних шансів. Аліссон потягнув кілька ледь не мертвих м'ячів. Поки мерсисайдці жалюгідно билися об глуху стіну попереду, поблизу своїх воріт дозволяли вдвічі більше моментів на простеньких, але напрочуд ефективних контрах. По суті більшість нагод забити в гостей приходили після навісів. Трент міг зрівняти після подачі Робертсона – класний сейв Хендерсона завадив.

Якби не Аліссон, бути розгрому. Фабінью став далеко не першим "червоним", який завозився в центрі поля та привіз гостру атаку. Єйтс змарнував ще один вихід сам на сам з бразильським голкіпером. Александер-Арнольд подав штрафний, Ван Дейк з воротарського знову не то пробивав, не то прострілював. Іронічна посмішка Клоппа підсумувала чергову втрачену можливість. Хендерсон видає 6 сейв. Це вже було дуже гостро. Робертсон подав кутовий, Ван Дейк розстрілював з кількох метрів, Салах з Аліссоном,який прибіг зі своїх воріт не змогли добити.

Nottingham Forest 1-0 Liverpool

xG: 2.51-2.45



Scenes at the City Ground.



A huge win for Steve Cooper's side - their first in the Premier League since August 14.#NFFC | #NFOLIV pic.twitter.com/WlJRg4Tjk4 — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) October 22, 2022

Обмін ударами на самому фініші. Хендерсон перегнав свого візаві за кількістю порятунків (7:6), господарі влучили у стійку порожніх воріт. Ліверпуль продовжив безвиграшну серію на полі Фореста, яка у рамках чемпіонатів Англії триває ось уже 28 років. Команда Клоппа залишається на 7 місці з 16 очками і 4 балами відставання від топ-4. За 13 турів поточному сезону мерсисайдці програли (3) вже більше, ніж за весь попередній (2). Крім цього, триває виїзне жахіття в нинішній АПЛ: набрали 2 очки з 15 можливих! Ноттінгем здобуває лише другу перемогу в сезоні, завдяки чому до зустрічі Лестера проти Вулверхемптона піднімається з дна таблиці на передостанню сходинку. Стільки ж очок (9) мають ще й Лідс, Астон Вілла і згадані "вовки", але в них матчі у запасі.