Півзахисник Велеса Максімо Перроне офіційно домовився про свій перехід до Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті на своєму сайті підтвердив завершення переходу аргентинця Максімо Перроне.

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Угода розрахована на 5,5 років. За інформацією Transfermarkt, аргентинець обійшовся чемпіону Англії в 11 млн євро. Максімо приєднається до нового клубу після завершення Кубка Південної Америки-2023 серед збірних U-20.

Додамо, що Перроне у поточному сезоні провів 33 поєдинків за Велес, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

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