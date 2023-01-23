Арсенал обрав інших гравців для підсилення після невдачі з Михайлом Мудриком.

"Каноніри" офіційно оголосили про перехід 22-річного центрбека Якуба Ківіора зі Спеції. Поляк отримав футболку з номером 15 і довготривалий контракт.

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За інформацією інсайдерів, Арсенал заплатив Спеції близько 25 млн євро+бонуси. Ківіор провів у Італії півтора року. В нинішньому сезоні Серії А захисник відіграв 17 матчів, результативними діями не відзначався. Також він їздив на ЧС-2022, де був "залізним" гравцем основи збірної Польщі (зі старту всі 4 матчі).

Нагадаємо, Арсенал довго полював на Михайла Мудрика, однак зрештою поступився Челсі. Відразу після цього лідери АПЛ оформили трансфер Леандро Троссара з Брайтона (24 млн євро), а сьогодні другим січневим новачком став Ківіор.

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