Країна-терорист готується приймати турнір розвитку під егідою Європейського футбольного союзу. Про це гордо сповістила прес-служба болотного РФС.

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Це має бути змагання чотирьох збірних U-16, яке прийматиме Волгоград з 23 по 29 квітня. Вже відомий список країн, які не гидують зв'язками з окупантами. Це Сербія, Казахстан і Гана.

Нагадаємо, відразу після початку повномасштабного вторгнення російські клуби, збірні, судді були відстороненні від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Втім, часом організації все ж припускаються "збоїв", суттєво плямуючи свою репутацію.

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