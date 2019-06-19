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Манчестер Сіті запропонує Наполі божевільну суму за Кулібалі

13:06 1956 Читать на русском
Манчестер Сіті запропонує Наполі божевільну суму за Кулібалі
Каліду Кулібалі / ФК Наполі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі влітку може перебратись у Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті запропонує Наполі 95 млн євро за захисника Каліду Кулібалі, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Наполі може погодитись на продаж сенегальця через бажання придбати Хамеса Родрігеса та Ірвінга Лосано. Раніше повідомлялось, що "партенопейці" узгодили обидва переходи.

Сам футболіст має бажання працювати під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

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