Родрі підтвердив бажання піти з Атлетіко – на хавбека претендує не лише Манчестер Сіті

Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Ернандес висловив намір покинути Ванда Метрополітано та може стати об'єктом боротьби між європейськими топ-клубами.

22-річний хавбек має наміри піти з Атлетіко, але на нього претендує не лише Манчестер Сіті, повідомляє Goal.

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"Містяни" – фаворит на підписання Родрі, проте остаточний варіант контракту сторони наразі не погодили. Інтерес до нього також проявляють Барселона, мюнхенська Баварія і Парі Сен-Жермен. За інформацією видання, один із цих клубів готовий скласти конкуренцію Сіті в боротьбі за іспанця, клаусула якого складає 70 млн євро.

У сезоні 2018/19 Родрі провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше він захищав кольори Вільяреала.

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