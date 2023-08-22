Манчестер Сіті залишився без наставника – Гвардіолу екстрено прооперували в Барселоні
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не зможе керувати командою найближчим часом.
"Містяни" на своєму офіційному сайті повідомили, що іспанському фахівцю зробили планову операцію через проблеми зі спиною.
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Хосеп Гвардіола вилетів до Барселони, де його прооперували. Його відновлення пройде в столиці Каталонії. Пеп не зможе керувати командою до міжнародної паузи, яка розпочнеться напочатку вересня. Хуан Лільйо, помічник іспанця, буде очолювати Манчестер Сіті в найближчих матчах.
Нагадаємо, що до міжнародної паузи у "містян" заплановані зустрічі проти Шеффілд Юнайтед та Фулхема. Матчі відбудуться 27 серпня та 2 вересня відповідно.
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