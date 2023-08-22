"Містяни" на своєму офіційному сайті повідомили, що іспанському фахівцю зробили планову операцію через проблеми зі спиною.

Манчестер Сіті узгодив трансфер жертви Шахтаря за 65 млн євро, – топ-інсайдер

Хосеп Гвардіола вилетів до Барселони, де його прооперували. Його відновлення пройде в столиці Каталонії. Пеп не зможе керувати командою до міжнародної паузи, яка розпочнеться напочатку вересня. Хуан Лільйо, помічник іспанця, буде очолювати Манчестер Сіті в найближчих матчах.

Нагадаємо, що до міжнародної паузи у "містян" заплановані зустрічі проти Шеффілд Юнайтед та Фулхема. Матчі відбудуться 27 серпня та 2 вересня відповідно.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті