Манчестер Сити остался без наставника – Гвардиолу экстренно прооперировали в Барселоне
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не сможет руководить командой в ближайшее время.
"Горожане" на своем официальном сайте сообщили, что испанский специалист перенес плановую операцию по поводу проблемы со спиной.
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Хосеп Гвардиола вылетел в Барселону, где его прооперировали. Его восстановление пройдет в столице Каталонии и он не сможет руководить командой до международной паузы, которая начнется в начале сентября. Хуан Лильо, помощник испанца, будет возглавлять Манчестер Сити в ближайших матчах.
Напомним, что до международной паузы у "горожан" запланированы встречи против Шеффилд Юнайтед и Фулхэма. Матчи состоятся 27 августа и 2 сентября соответственно.
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