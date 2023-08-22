Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не сможет руководить командой в ближайшее время.

"Горожане" на своем официальном сайте сообщили, что испанский специалист перенес плановую операцию по поводу проблемы со спиной.

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Хосеп Гвардиола вылетел в Барселону, где его прооперировали. Его восстановление пройдет в столице Каталонии и он не сможет руководить командой до международной паузы, которая начнется в начале сентября. Хуан Лильо, помощник испанца, будет возглавлять Манчестер Сити в ближайших матчах.

Напомним, что до международной паузы у "горожан" запланированы встречи против Шеффилд Юнайтед и Фулхэма. Матчи состоятся 27 августа и 2 сентября соответственно.

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