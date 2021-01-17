"Містяни" збираються витратити влітку орієнтовно 250 млн євро на трьох нових виконавців, повідомляє The Telegraph.

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Керманич Сіті Пеп Гвардіола прагне підписати лівого оборонця (закриває українець Зінченко), опорного хавбека та центрфорварда. Кожна з цих позицій – проблемна, а відхід Фернандінью і Агуеро в кінці сезону поставить манкуніанців на межу кадрової катастрофи. Наразі "містяни" розглядають кандидатури трьох забивних форвардів: юніора Борусії Д Ерлінга Холанда, нападника Бенфіки Дарвіна Нуньєса та лідера атак Інтера Ромелу Лукаку.

Перші двоє також перебувають у шорт-листі мадридського Реала. Натомість пріоритет Гвардіоли – бельгійський гренадер, результативність якого дозволяє "нерадзуррі" вдруге поспіль всерйоз претендувати на Скудетто. Раніше Лукаку не зміг себе проявити в таборі принципового суперника Ман Сіті – Манчестер Юнайтед.

До слова, влітку 2020-го "містяни" витратили понад 170 млн євро, підписавши Діаша, Аке, Торреса та кількох молодих талантів.

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