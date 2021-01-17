Сьогодні в центральному матчі 19 туру АПЛ зустрічаються лідери першості – Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. З'ясовуємо, чи дійсно це гра сезону.

Два найпопулярніші та найтитулованіші клуби Англії б'ються за чемпіонство – такого не було з сезону-2008/09. Ліверпуль до прориву з Клоппом переважно животів за межами топ-4, Манчестер Юнайтед після Фергюсона впав з відвойованого сідала, а поодинокі проблиски команд (Ліверпуль-13/14 і МЮ-17/18) гасив Манчестер Сіті.

Зараз, щоправда, "містяни" також можуть залишити обидва "червоні" клуби ні з чим. Не просто можуть – відповідно до котувань букмекерів, такий підсумок найімовірніший. Картина схожа в усіх популярних конторах. Наприклад, коефіцієнти William Hill на перемогу в АПЛ: Манчестер Сіті – 1.67, Ліверпуль – 4, Манчестер Юнайтед – 6.5.

Очевидний фаворит АПЛ наразі перебуває на четвертому місці. Як так? По-перше, Сіті має матч в запасі, а за втраченими очками відстає від лідера лише на один бал. По-друге, команда Пепа Гвардіоли набрала чудову форму, впевнено штампує перемоги та вселяє яку-не-яку віру в стабільність. По-третє, кульгаві суперники.

У Ліверпуля весь сезон переповнений лазарет. Вилетів лідер і найкращий захисник ван Дейк, а за ним травмувалися інші основні центрбеки. Кістяк півзахисту (Фабінью, а деколи й Хендерсон) змушені опускатися в оборону, що б'є по середній лінії. Новачок Тьягу, який мав додати варіативності, пережив коронавірус і пошкодження. Схожа історія з Жотою.

Для інтенсивного футболу Клоппа команда повинна бути прекрасно готова, а висока лінія оборони має складатися не з тінейджерів і хавбеків. На це наклався персональний регрес деяких зірок. В першу чергу мова про "плеймейкера на фланзі" Александера-Арнольда. Трент генерує відчутно менше гостроти біля чужих воріт (в цьому сезоні створює з гри один момент, в минулому було 1.4), а помилки біля власних нікуди не зникли.

У головного бомбардира Ліверпуля нібито все в порядку – Салах забиває на звичному рівні та лідирує в бомбардирських перегонах АПЛ. Втім, на дистанції очікується падіння результативності єгиптянина. 38% голів він забив з пенальті, а кількість і якість ударів з гри впали. У попередньому сезоні Мохамед завдавав 4.03 удару за гру з середньою вагою 0.13xG; а в поточному – 3.27 удару при 0.1xG. Показовий факт – у цьому чемпіонаті Мо ще жодного разу не пробив з меж воротарського. У Фірміно також спостерігається падіння якості моментів, а прогрес Мане не перекриває спад продуктивності його партнерів.

Позиції Манчестер Юнайтед на вершині АПЛ ще хиткіші. Сульшер привчив, що його команда виступає серіями – дуже вдалі відрізки обов'язково змінюються провальними. Поточна хороша серія (29 очок в 11 турах) дала змогу скористатися проблемами конкурентів і вистрибнути на перше місце. Але доки вистачить "дияволам" запалу? Жодних гарантій. Фани не дуже люблять Погба, однак він є уособленням цього МЮ, теж граючи відрізками. Коли мотивований – розриває, коли ні – команда в меншості.

Манчестер Юнайтед лідирує в АПЛ вперше з часів Фергюсона – ренесанс Погба та мрії про титул перед принциповою битвою

Бруну Фернандеш ногою прочинив двері в АПЛ і став найкращим гравцем чемпіонату у 2020-му. Завдяки його постійному бажанню (і вмінню) загострювати, МЮ почав значно краще грати з середняками, значно ефективніше будувати позиційні атаки. А в топ-матчах Сульшер добре нейтралізовував суперників і раніше.

Команда на певному рівні стабілізувалася. Є дві рівноцінні пари в центрі поля, з'явилася конкуренція в обороні, нарешті зробили крок вперед (в прямому та переносному сенсах) фулбеки, подолав кризу Де Хеа, з Кавані зросли варіанти попереду. Однак це все "на певному рівні", Манчестер Юнайтед аж ніяк не можна назвати найсильнішим в Англії прямо зараз.

Останні три перемоги вдалося вирвати не без нотки везіння. Рикошети, суперечливий пенальті... Важливий навіть не характер переможних голів, а те, що манкуніанці не виглядали сильнішими за Вулверхемптон, Астон Віллу та Бернлі по грі. Виривати рівні матчі – це чемпіонський менталітет? Так, але водночас це удача. Відповідно до системи xPTS Юнайтед мали б бути на 6 місці АПЛ (перебір у 7 з половиною очок).

Сьогодні матч сезону? В плані маркетингу – так. В плані боротьби за чемпіонство – ні. Але в будь-якому разі нас очікує цікава битва двох потужних команд. Ліверпуль навряд чи погодиться на нудні нулі в дербі, як Ман Сіті. Попри всі труднощі, "скаузери" демонструють солідний футбол. Далеко не такий, як рік тому, але солідний. Два очки в трьох турах проти Вест Брома, Ньюкасла і Саутгемптона – не дуже справедливий підсумок. Зважаючи на хід матчів, мерсисайдці могли взяти 7 пунктів чи навіть всі 9.

А Сульшер, як ми вже згадували, завжди відмінно готується до топ-матчів. У нього є опція з трьома центрбеками (і достатньо захисників під неї), опція з класичними 4-2-3-1 (Фред і Мактомінай під Бруну), опція з ромбом (щоб вмістити розцвілого Погба). Словом, Манчестер Юнайтед буде цікавим. "Дияволи" здатні перервати 67-матчеву безпрограшну серію Ліверпуля на Анфілді.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею