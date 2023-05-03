У середу відбулись два перенесені матчі 28-го туру АПЛ. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

АПЛ, 28-й тур

Ліверпуль – Фулхем – 1:0

Гол: Салах, 39 (п.)

Манчестер Сіті – Вест Хем – 3:0

Голи: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85

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Ліверпуль у боротьбі за Лігу чемпіонів приймав Фулхем. Александр-Арнольд міг відкривати рахунок вже на початку матчу, але пробив повз ліву стійку. Вінісіус спробував відповісти ударом низом, однак Аліссон розгадав задум бразильця. В середині тайму Салах потужно пробивав з розвороту – трохи вище. На 38-й хвилині господарі заробили право на пенальті за фол Діопа – Мохамед ударом по центру не залишив шансів Лєно.

По перерві єгиптянин міг подвоювати, але з вигідної позиції стрільнув по горобцях. Вінісіус також мав супершанс – всюдисущий Аліссон потягнув з лівого кута. Перемога дозволила Ліверпулю набрати 59 очок (5-та сходинка), Фулхем залишився десятим (45 пунктів).

Манчестер Сіті на своєму полі розбив Вест Хем. Перший тайм минув за кричущої переваги "містян". На 10-й хвилині Фабіансі зреагував на удар Мареза. Гріліш цілив у лівий кут – знову польський кіпер "молотків" на висоті. Родрі змарнував 100%-вий момент, коли після пасу Холанда закручував у дальній кут, але влучив у стійку. Гості практично не перетинали центр поля, постійно відбиваючись і змогли дотягнути до перерви.

Одразу після відпочинку господарі забили: Марез подав зі штрафного, Аке головою замкнув. Згодом Холанд впав у воротарському лондонців, але арбітр проігнорував епізод.

Ближче до середини другої сорокап'ятихвилинки гості оговтались і навіть змогли подати три небезпечні кутові поспіль. На 70-й хвилині Гріліш вивів Холанда на голкіпера і норвежець ефектно перекинув сферу через Морено – 2:0. Ерлінг забив свій 35 м'яч, побивши рекорд АПЛ за кількістю голів у сезоні. Наприкінці матчу відзначився і Фоден: після навісу з кутового м'яч відлетів до Філа і той ударом з лінії штрафного з рикошетом від захисника зробив рахунок 3:0.

Перемога принесла Ман Сіті 79 очок і підняла на першу сходинку турнірної таблиці АПЛ, Вест Хем з 34-ма пунктами п'ятнадцятий.

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