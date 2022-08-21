Манчестер Сіті здорово розпочав сезон, здобувши перемоги над Вест Хемом і Борнмутом із сумарним рахунком 6:0. Особливих проблем у грі "містян" помітно не було – на лівому фланзі, куди так і не підписали Кукурелью, все залишалося спокійно, а Холанд вже мав два голи й асист. Здавалося, що матч проти Ньюкасла на Сейнт-Джеймс Парк продовжить тріумфальну ходу підопічних Пепа Гвардіоли.

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Старт зустрічі тільки підтвердив очікування. Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 5-й хвилині – це Гюндоган замкнув подачу Бернарду Сілви з правого флангу, залишившись у п'яти метрах від воріт без опіки. 1:0!

Ще через шість хвилин гості могли подвоїти перевагу внаслідок розрізної передачі від Холанду. Де Брюйне завершив його ударом з близької дистанції, але Поуп парирував ногою. Постріл Фодена з центру штрафного у ближній кут теж завершився сейвом Ніка. Крім того, на 20-й хвилині Де Брюйне пробивав зі стандарту під дальню стійку – і знову Поуп був на висоті.

На тлі такого початку "містян" Ньюкасл зовсім не розгубився. Господарі регулярно тікали в контратаки, причому дуже перспективні. Особливо активним був лівий фланг, де постійно тікав Сен-Максімен. Один із його прострілів пройшов вздовж воріт, а після іншого мав забивати Віллок – втім, Аке в останню мить встиг вибити м'яч у підкаті. На 21-й хвилині Нейтана замінили через травму, а на поле вийшов Діаш.

В середині першого тайму гра круто змінилась. Сіті перестав тривожити ворота суперника й дедалі частіше втрачав м'яч у центрі, наражаючись на швидкісні контрвипади "сорок". Що найбільш важливо, справа дійшла і до моментів Ньюкасла.

Так, на 24-й хвилині Жоелінтон розігнав контру лівим флангом і віддав проникний пас Сен-Максімену, а той, розхитавши Діаша, вистрілив у дальній кут – Едерсон парирував. Ще за дві хвилини Вілсон влетів на лівий край штрафного й пробив у ногу Рубену, а після корнера на 28-й хвилині все той же Вілсон завдав удар метрів з трьох. Едерсон врятував і тут. Тим не менш, на 29-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки: Сен-Максімен накрутив захисників на фланзі й виконав хитру подачу, яку Альмірон замкнув коліном – 1:1!

Надалі Ньюкасл продовжив розривати суперника на контратаках, але в завершенні постійно чогось не вистачало. Ман Сіті зовсім знітився, однак на 37-й хвилині Гюндоган міг забивати другий гол у ворота "сорок". Момент подарував Ботман, який вибив подачу Канселу точно на ногу Ілкаю – втім, центрбек встиг заблокувати удар. Господарі одразу ж відповіли моментом Альмірона – той скористався невдалим виходом Едерсона за меж штрафного, обійшов його, але пробив у ногу Канселу.

Зрештою, на 39-й хвилині "містяни" догрались. Сен-Максімен в черговий раз втік від Вокера й виконав крос на Вілсона, а Каллум метрів з 10-ти впевнено прошив Едерсона. 1:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм розпочався доволі нервово для гостей, однак за сім хвилин по перерві підопічні Пепа ледь не зрівняли рахунок. Холанд, який прийняв пас від Діаша, легко переграв Ботмана у карному майданчику й пробив у правий нижній кут – стійка врятувала Ньюкасл!

Здавалося, що от зараз команді Едді Хау буде непереливки, але всього через хвилину "сороки" забили втретє! Героєм став Тріпп'єр, який завдав прямого пострілу зі стандарту точнісінько в дальню дев'ятку. Без шансів для Едерсона. 3:1.

Це вже була серйозна заявка на перемогу. Втім, Манчестер Сіті не став би чемпіоном, якби не вмів виживати у подібних умовах. Гості пішли уперед і ледь не відквитали один м'яч на 60-й хвилині внаслідок подачі з кутового. Її замикав Холанд, однак могутній удар з меж воротарського парирував Поуп. На жаль для Ніка, подальший корнер таки завершився взяттям воріт – Де Брюйне виконав подачу на дальню, Родрі п'яткою скинув сферу Холанду, а Ерлінг з близької дистанції розстріляв Поупа. 3:2!

Тут вже Манчестер Сіті отримав крила. Через три хвилини після свого голу Холанд міг оформити дубль, відгукнувшись на передачу Де Брюйне й вирвавшись віч-на-віч з голкіпером. Переграти його норвежець не зміг, але рівно за хвилину ситуація повторилась, тільки тепер атаку завершував Бернарду Сілва – тут "сороки" не відскочили. 3:3! Чемпіони повернулися у гру.

На цьому підопічні Пепа Гвардіоли зупинятися не збирались, але Ньюкаслу відверто щастило. На 66-й хвилині класний удар Де Брюйне метрів з 16-ти пройшов повз дальній кут, а на 71-й Гюндоган вийшов віч-на-віч – Поуп та офсайд виручили. На 74-й хвилині червону картку за зрив контратаки отримав Тріпп'єр (Кіран жорстко збив КДБ), однак після перегляду відеоповтору арбітр Джаред Джіллет вирішив обмежитись жовтою.

На 78-й же Холанд мав виводити "містян" уперед, замкнувши скидку від Фодена ударом майже з лінії воротарського. На щастя для господарів, норвежець запустив м'яч над поперечкою. У Ньюкасла за цей період пригадується кілька ривків по флангах та неточний удар Сен-Максімена з центру штрафного.

Поступово стало помітно, що підопічні Едді Хау втомлюються, а на останню 20-хвилинку команда взагалі відійшла у низький блок. Лишень Сен-Максімен продовжував тікати по флангу – нехай і безуспішно. Побачити ще хоча б один пристойний момент наприкінці зустрічі вболівальникам так і не вдалося.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Манчестер Сіті вперше втрачає очки у сезоні. Тепер в активі чемпіона всього 7 залікових балів – це дозволило Арсеналу втримати перше місце ("містяни" йдуть прямо за ними). Ньюкасл з 5 пунктами в активі тримається шостим.

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