"Містянам" нарешті вдалося оформити трансфер футболіста на позицію лівого захисника, яка залишалася вакантною після переходу Олександра Зінченка в Арсенал. Пеп Гвардіола дуже хотів бачити в команді Марка Кукурелью, але довелося задовольнитися іншим вихованцем Барселони.

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Іспанець Серхіо Гомес став гравцем Манчестер Сіті та підписав контракт на 4 сезони, повідомляє прес-служба клубу. Новачок "містян" буде носити футболку з номером 21. За інформацією ЗМІ, Андерлехт отримав за свого гравця 13 мільйонів євро компенсації.

Нагадаємо, Серхіо Гомес перебрався до Бельгії рік тому з Борусії Дортмунд і легко виграв конкуренцію у Богдана Михайліченка. У минулому сезоні іспанець став справжньою зіркою Ліги Жупіле – зіграв 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 12 асистів.

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