Манчестер Сити здорово начал сезон, одержав победы над Вест Хэмом и Борнмутом с суммарным счетом 6:0. Особых проблем в игре "горожан" заметно не было – на левом фланге, куда так и не подписали Кукурелью, все оставалось спокойно, а у Холанда уже были два гола и ассист. Казалось, что матч против Ньюкасла на Сейнт-Джеймс Парк продолжит триумфальное шествие подопечных Пепа Гвардиолы.

Манчестер Сити официально подписал на место Зинченко воспитанника Барселоны

Старт встречи только подтвердил ожидания. Манчестер Сити открыл счет уже на 5-й минуте – это Гюндоган замкнул подачу Бернарду Силвы с правого фланга, оставшись в пяти метрах от ворот без опеки. 1:0!

Спустя еще шесть минут гости могли удвоить преимущество в результате разрезной передачи от Холанда. Де Брюйне завершил его ударом с близкой дистанции, но Поуп парировал ногой. Выстрел Фодена из центра штрафной в ближний угол тоже завершился сейвом Ника. Кроме того, на 20-й минуте Де Брюйне пробивал со стандарта под дальнюю штангу – и снова Поуп был на высоте.

На фоне такого начала "горожан" Ньюкасл совсем не растерялся. Хозяева регулярно убегали в контратаки, причем очень перспективные. Особенно активным был левый фланг, где постоянно убегал Сен-Максимен. Один из его прострелов прошел вдоль ворот, а после другого должен был забивать Виллок – впрочем, Аке в последний момент успел выбить мяч в подкате. На 21-й минуте Нейтан был заменен из-за травмы, а на поле вышел Диаш.

В середине первого тайма игра круто изменилась. Сити перестал тревожить ворота соперника и все чаще терял мяч в центре, подвергаясь скоростным контрвыпадам "сорок". Что самое важное, дело дошло и до моментов Ньюкасла.

Так, на 24-й минуте Жоэлинтон разогнал контру левым флангом и отдал проникающий пас Сен-Максимену, а тот, раскачав Диаша, выстрелил в дальний угол – Эдерсон парировал. Еще через две минуты Уилсон влетел на левый край штрафной и пробил в ногу Рубену, а после корнера на 28-й минуте все тот же Уилсон нанес удар метров с трех. Эдерсон спас и здесь. Тем не менее, на 29-й ему пришлось вынимать мяч из сетки: Сен-Максимен накрутил защитников на фланге и выполнил хитрую подачу, которую Альмирон замкнул коленом – 1:1!

В дальнейшем Ньюкасл продолжил разрывать соперника на контратаках, но в завершении постоянно чего-то не хватало. Ман Сити совсем сник, однако на 37-й минуте Гюндоган мог забивать второй гол в ворота "сорок". Момент подарил Ботман, выбивший подачу Канселу точно на ногу Илкаю – впрочем, центрбек успел заблокировать удар. Хозяева сразу же ответили моментом Альмирона – тот воспользовался неудачным выходом Эдерсона за пределы штрафной, обошел его, но пробил в ногу Канселу.

Наконец, на 39-й минуте "горожане" доигрались. Сен-Максимен в очередной раз скрылся от Уокера и выполнил кросс на Уилсона, а Каллум метров с 10-ти уверенно прошил Эдерсона. 1:2! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

Второй тайм начался довольно нервно для гостей, однако через семь минут после перерыва подопечные Пепа едва не сравняли счет. Холанд, принявший пас от Диаша, легко переиграл Ботмана в штрафной и пробил в правый нижний угол – штанга спасла Ньюкасл! Казалось, что вот сейчас команде Эдди Хау не поздоровится, но всего через минуту "сороки" забили в третий раз! Героем стал Триппьер, нанесший прямой выстрел со стандарта точно в дальнюю девятку. Без шансов для Эдерсона. 3:1.

Это уже была серьезная заявка на победу. Впрочем, Манчестер Сити не стал бы чемпионом, если бы не умел выживать в подобных условиях. Гости пошли вперед и чуть не отквитали один мяч на 60-й минуте в результате подачи с углового. Ее замыкал Холанд, однако мощный удар из пределов вратарской парировал Поуп. К сожалению для Ника, дальнейший корнер таки завершился взятием ворот – Де Брюйне выполнил подачу на дальнюю, Родри пяткой сбросил сферу Холланду, а Эрлинг с близкой дистанции расстрелял Поупа. 3:2!

Здесь уже Манчестер Сити получил крылья. Через три минуты после своего гола Холанд мог оформить дубль, откликнувшись на передачу Де Брюйне и вырвавшись один на один с голкипером. Переиграть его норвежец не смог, но ровно через минуту ситуация повторилась, только теперь атаку завершал Бернарду Силву – здесь "сороки" не отскочили. 3:3! Чемпионы вернулись в игру.

На этом подопечные Пепа Гвардиолы не собирались останавливаться, но Ньюкаслу откровенно везло. На 66-й минуте классный удар Де Брюйне метров с 16-ти прошел мимо дальнего угла, а на 71-й Гюндоган вышел один в один – Поуп и офсайд выручили. На 74-й минуте красную карточку за срыв контратаки получил Триппьер (Киран жестко сбил КДБ), однако после просмотра видеоповтора арбитр Джаред Джиллетт решил ограничиться желтой.

На 78-й Холанд должен был выводить "горожан" вперед, замкнув скидку от Фодена ударом почти с линии вратарской. К счастью для хозяев, норвежец запустил мяч над перекладиной.У Ньюкасла за этот период вспоминается несколько рывков по флангам и неточный удар Сен-Максимена из центра штрафной.

Постепенно стало заметно, что подопечные Эдди Хау устают, а на последнюю 20-минутку команда вообще отошла в низкий блок. Только Сен-Максимен продолжал бегать по флангу – пусть и безуспешно.Увидеть хотя бы еще один приличный момент в конце встречи болельщикам так и не удалось.

В итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Манчестер Сити впервые теряет очки в сезоне. Теперь в активе чемпиона всего 7 зачетных баллов – это позволило Арсеналу удержать первое место ("горожане" идут прямо за ними). Ньюкасл с 5 пунктами в активе держится шестым.

Лидс разгромил Челси и вышел на третье место, Брайтон победил Вест Хэм и опустил "молотобойцев" на дно АПЛ