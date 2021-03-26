Ерлінг Холанд влітку покине табір Борусії Д, якщо хтось відважиться заплатити за нападника 180 млн євро, повідомляє Marca.

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Саме такий фантастичний цінник керівництво "джмелів" повісило на свого 20-річного таланта, сподіваючись розлякати потенційних покупців. Варто відзначити, що вже через рік буде діяти прописана клаусула за норвежця у 100 млн євро.

За даними ЗМІ, Ерлінг є трансферною ціллю Реала, Манчестер Сіті, Барселони та Челсі. У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 21 матч, в яких забив стільки ж м'ячів.

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