Манчестер Сіті оголосив склад, який вирушить у турне Японією та Південною Кореєю. У списку викликаних гравців значиться Жоау Канселу, який пішов із команди взимку в оренду в Баварію. Про це інформує офіційний сайт "містян".

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Канселу не був задоволений кількістю ігрового часу і постійною ротацією, тому вважав за краще виїхати до Мюнхена. Однак Баварія відмовилася викуповувати контракт португальця після закінчення сезону 2022/23, тому Канселу був змушений повернутися назад у Манчестер.

Пеп Гвардіола візьме із собою в турне 25 гравців Манчестер Сіті. Заявка команди включає в себе таких гравців, як Кайл Вокер, Рубен Діаш, Калвін Філліпс, Джон Стоунз, Натан Аке, Жоау Канселу, Матео Ковачіч, Ерлінг Холанд, Джек Гріліш, Емерік Ляпорт, Родріго, Штефан Ортега Морено, Кевін де Брюйне, Хуліан Альварес, Бернарду Сілва, Серхіо Гомес, Мануель Аканджі, Едерсон, Максімо Перроне, Скотт Карсон, Філ Фоден, Оскар Бобб, Коул Палмер, Ріко Льюїс і Джеймс Макаті.

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