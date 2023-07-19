Французький захисник Бенжамен Менді після двох років судових засідань знову повернеться на поле.

На своєму офіційному сайті Лор'ян оголосив про трансфер 29-річного футболіста. Бенжамен Менді підписав угоду з клубом на два сезони – до 2025 року.

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З французького захисника лише п'ять днів тому, а саме 14 липня, зняли всі звинувачення у зґвалтуваннях. Останні два роки Бенжамена Менді пройшли в постійних спробах очистити своє ім'я в судових залах. Нагадаємо, що проблеми захисника почалися ще у 2021 році, коли його взяли під варту. Манчестер Сіті одразу відсторонив футболіста від команди.

Лор'ян стане четвертим французьким клубом у кар'єрі Менді. Раніше він виступав за Гавр, Марсель та Монако. У складі "мерлуз" захисник буде виступати під 5-м номером.

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