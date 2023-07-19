Жоау Канселу вернулся в состав Манчестер Сити после зимнего побега в Баварию.

Манчестер Сити огласил состав, который отправится в турне по Японии и Южной Корее. В списке вызванных игроков числится Жоау Канселу, который уходил из команды зимой в аренду в Баварию. Об этом информирует официальный сайт "горожан".

Изгнанник Ман Сити, которого обвиняли в изнасиловании, нашел новый клуб

Канселу не был доволен количеством игрового времени и постоянной ротацией, поэтому предпочёл уехать в Мюнхен. Однако Бавария отказалась выкупать контракт португальца по окончании сезона 2022/23, поэтому Канселу был вынужден вернуться обратно в Манчестер.

Пеп Гвардиола возьмёт с собой в турне 25 игроков Манчестер Сити. Заявка команды включает в себя таких игроков, как Кайл Уокер, Рубен Диаш, Калвин Филлипс, Джон Стоунз, Натан Аке, Жоау Канселу, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Джек Грилиш, Эмерик Ляпорт, Родриго, Стефан Ортега Морено, Кевин де Брюйне, Хулиан Альварес, Бернарду Силва, Серхио Гомес, Мануэль Аканджи, Эдерсон, Максимо Перроне, Скотт Карсон, Фил Фоден, Оскар Бобб, Коул Палмер, Рико Льюис и Джеймс Макати.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів