Півзахисник Максімо Перроне вирушив до Іспанії у пошуках ігрової практики.

Лас-Пальмас на своєму офіційному сайті оголосив про оренду 20-річного аргентинця до кінця сезону. Опція викупу не передбачена.

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Взимку Манчестер Сіті заплатив за таланта Велес Сарсфілд 11 млн євро. Перроне постійно перебував у першій команді "містян", однак на поле виходив дуже рідко – по кілька хвилин у матчі АПЛ та Кубка Англії. Керівництво англійського гранда вирішило відпустити хавбека задля отримання регулярної практики.

Додамо, що Лас-Пальмас після повернення в еліту встиг розписати нічию з Мальоркою та поступитися Валенсії.

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