Полузащитник Максимо Перроне отправился в Испанию в поисках игровой практики.

Лас-Пальмас на своем официальном сайте объявил об аренде 20-летнего аргентинца до конца сезона. Опция выкупа не предусмотрена.

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Зимой Манчестер Сити заплатил за таланта Велес Сарсфилд 11 млн евро. Перроне постоянно находился в первой команде "горожан", однако на поле выходил очень редко – по несколько минут в матче АПЛ и Кубка Англии. Руководство английского гранда решило отпустить хавбека для получения регулярной практики.

Добавим, что Лас-Пальмас по возвращении в элиту успел расписать ничью с Мальоркой и уступить Валенсии.

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