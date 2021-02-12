Нападник Барселони Ліонель Мессі також не соромиться підливати масла у вогонь трансферних чуток навколо себе.

Марсело Клаур, який є одним із співвласників Інтер Маямі, похизувався в Instagram футболкою Мессі, яку йому прислав сам аргентинець.

Манчестер Сіті планує в березні розпочати офіційні перемовини з Мессі

"Спасибі Мессі за те, що надіслав мені цю футболку. Ми будемо берегти її з великою любов'ю. Світ футболу дуже тісний, і я переконаний, що наші шляхи ще перетнуться", – підписав світлину Клаур.

Нагадаємо, раніше 33-річний аргентинець заявляв, що хотів би пожити у США. Чинний контракт Ліонеля завершується влітку, і Барса поки не переконала форварда продовжити співпрацю. Нагадаємо, одним з власників Інтер Маямі є легендна англійського футболу Девід Бекхем.

Знаменитий хлопчик у футболці Мессі з пластику пройшов через пекло — довелося покинути школу і переїхати в інше місто