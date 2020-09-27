Бенфіка та Манчестер Сіті домовились про подвійний трансфер захисників – в Англію вирушить Рубен Діаш, а у зворотному напрямку – Отаменді, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Вартість Діаша складе 55 млн євро, а його контракт розрахований до червня 2025 року. Отаменді оцінили значно скромніше – лише 15 млн, а угода з Бенфікою розрахована до червня 2023. Португалець найближчим часом прибуде до Манчестера задля проходження медогляду.

Зазначимо, що Діаш провів у складі Бенфіки 49 матчів у минулому сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 3 голи та 3 асисти. Отаменді відіграв 39 поєдинків у складі Манчестер Сіті, відзначившись 3 голами.

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