Бенфика и Манчестер Сити договорились о двойном трансфере защитников – в Англию отправится Рубен Диаш, а в обратном направлении – Отаменди, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Стоимость Диаша составит 55 млн евро, а его контракт рассчитан до июня 2025 года. Отаменди оценили значительно скромнее – всего 15 млн, а соглашение с Бенфикой рассчитано до июня 2023. Португалец в ближайшее время прибудет в Манчестер для прохождения медосмотра.

Отметим, что Диаш провел в составе Бенфики 49 матчей в прошлом сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Отаменди сыграл 39 поединков в составе Манчестер Сити, отметившись 3 голами.

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