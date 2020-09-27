Як відомо, днями з'явилася інформація, що Барселона начебто зацікавилася Олександром Зінченком та вже розпочала перемовини щодо переходу 23-річного хавбека збірної України.

Барселона веде переговори щодо переходу Зінченка, – журналіст

Іспанський гранд дійсно отримав пропозицію підписати Зінченка, але наразі сторони не розпочинали жодних перемовин. "Блаугранас" стежать за українцем, проте якщо і вирішать підписати лівого латераля Манчестер Сіті, то розпочнуть діалог виключно після відходу Хуніора Фірпо, інформує Mundo Deportivo, посилаючись на власні джерела в клубі.

Та й навіть потенційний трансфер Фірпо в інший клуб ще не гарантує переїзду Зінченка в Іспанію. Не виключено, що для посилення лівого флангу захисту Барса переведе в першу команду Хуана Міранду, який виступає за дубль.

Контракт Зінченка з Манчестер Сіті чинний до літа 2024-го, Transfermarkt оцінює українця в 24 млн євро. У сезоні 2020/21 Олександр ще не провів за "містян" жодного офіційного матчу через пошкодження, а в минулій кампанії зіграв 25 поєдинків у всіх турнірах та забив 1 гол.

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