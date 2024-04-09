Ісламська організація ІДІЛ заявила про плани організувати теракти під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, які відбудуться 9 та 10 квітня.

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Фонд Аль-Азаїм, медіа, відповідальне за розповсюдження повідомлень від Ісламської держави, опублікувало зображення з озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть матчі на цьому тижні – Емірейтс, Парк де Пренс, Метрополітано і Сантьяго Бернабеу. На світлині також є напис "Убити їх усіх".

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє з Манчестер Сіті, ПСЖ – з Барселоною, Арсенал прийматиме Баварію, а Атлетіко" зустрінеться з Борусією Д.

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