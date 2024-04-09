Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про битву торішніх півфіналістів Ліги чемпіонів за вихід у новий півфінал.

Протистояння Реала й Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів уже стало класичним. За 12-річну історію команди перетинались у турнірі п'ять разів, причому чотири із них – у плей-офф. Особливо яскравими стали останні сезони, у яких команди двічі билися за фінал турніру. У 2022 році сильнішими були іспанці, а через рік англійці взяли реванш.

То були не прості матчі, а справжнє зіткнення філософій. Пеп Гвардіола та його Сіті – це головний представник системного стилю, в рамках якого створюється структура гри із завчасно визначеними принципами, а вже під них підбираються футболісти. Довгий час саме ця концепція домінувала до другого пришесті Карло Анчелотті в Реал.

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Його Мадрид – ікона релятивного напряму (його ще називають адаптивним). Він ґрунтується на адаптації тренера під можливості футболістів. Завдання тренера – створення такого малюнку гри, в якому найкращі якості виконавців максимізуються, а взаємодія між ними проходить на основі природної зіграності.

Обидва коучі встигли наплодити своїх поціновувачів через топових колег, а їхні підопічні у майбутньому повинні заполонити тренерські крісла європейських грандів. Втім, це буде потім – а прямо зараз Реал і Манчестер Сіті борються за вихід до півфіналу Ліги чемпіонів. І знову фаворит незрозумілий.

Рік тому здавалося, що Пеп переміг Карло, вибудувавши ідеальну футбольну машину. Тим не менш, ця ідеальна машина по ділу програла в Мадриді – і пішла на спад ще до тріумфального фіналу-2023. Нинішній же Сіті здається тінню тієї грізної сили. Команда йде третьою в турнірній таблиці АПЛ (нехай і в одному очку від двох лідерів), не знаючи перемог у матчах проти головних конкурентів.

Арсеналу в поточному чемпіонаті програли на виїзді, а нещодавня домашка завершилась нульовою нічиєю (плюс, "канонірам" програли Суперкубок). З Ліверпулем двічі зіграли по 1:1. Коли Тоттенхем і Ньюкасл були на піку, їх теж не вдалося перемогти (щоправда, "шпор" вибили з Кубку завдяки пізньому голу). Впевнено бити вдалося тільки МЮ.

Навіть у матчах з середняками чи аутсайдерами "містяни" почасти видають неоднозначні ігри. Частково це пояснюється кадровими проблемами – Де Брюйне і Стоунз грають короткими відрізками від травми до травми, деякий час виникали проблеми у Холанда, а зараз у лазареті опинились Аке та Вокер. Все це змушує Пепа шукати якісь альтернативні варіанти, тож віднайти найбільш ефективну модель не вдається.

По-друге, оверсінкінг Пепа залишається на місці – показовим став білд-ап у зустрічі з Арсеналом, у який залучали ледь не півкоманди. Це вилилось у відсутність відкривань на другій третині. У підсумку, матч засохнув без моментів.

Попри усі проблеми, результати Манчестер Сіті змушують тремтіти. Остання поразка сталася на початку грудня від Астон Вілли, а з того часу команда провела 25 матчів у всіх турнірах. 21 із них завершився перемогами. На тлі конкурентів у боротьбі за золото АПЛ "містяни" мають перевазі в якості контролі м'яча, що помітно по успішності білд-апу – вони у величезному відриві.

Словом, Реалу буде дуже непросто, але мадридці теж перебувають у сильній формі. У чемпіонаті Реал востаннє програв аж у вересні в дербі з Атлетіко, а далі почалася 24-матчева безпрограшна серія. Також була поразка від "матрацників" у Кубку – інших поразок підопічні Карло Анчелотті досі не знають. Як наслідок, "королівський клуб" тримається на вершині Ла Ліги з 8-очковим відривом.

У мадридців найкраща атака по факту (66 голів), хоча за xG Барселона створила більше (64). Зате у мадридців безумовно найкраща оборона – вони пропустили всього 20 голів при 27 очікуваних. І це при травмах майже всіх центрбеків протягом сезону. Різницю між очікуваними пропущеними й реальними частково покриває Лунін, який за всіма статистичними показниками входить у топ-10 голкіперів світу.

Сильні якості Реала залишаються на місці. Команда надзвичайно живуча під пресингом, вбиваючи його елегантними розіграшами. Тут стиль Карло Анчелотті грає на користь команді – футболісти мають більше прав на імпровізацію. Крім того, склад наповнений великою кількістю універсалів, що дозволяє перебудовувати гру без замін й робить тактику "бланкос" гнучкішою.

Втім, у своєму бажанні контролювати м'яч і бути стійким під тиском Карло Анчелотті іноді перегинає. Показовим став матч-відповідь проти РБ Лейпциг, коли Кроос сідав у задню трійку, Джуд опускався з глибини, а фулбеки заходили в опорну зону – мадридці скупчувались біля м'яча, залишаючись без варіантів продовження у наступній третині поля.

Також варто відзначити певну вайлуватість Реала. "Королівський клуб" не справляє враження машини, що нищить усе живе – час від часу команда видає непереконливі поєдинки з невеликою кількістю моментів. Або ж домінує, нічого не дозволяючи опоненту й забиваючи 1-2 голи – і більше нічого не створює, обмежуючись контролем. Очевидно, що у матчі з Манчестер Сіті "вершкові" будуть налаштовані краще, але факт залишається фактом.

Кадрова ситуація

Реал не може розраховувати на Алабу й Куртуа. До відсутності першого вже звикли, а от готовність Тібо до камбеку інтригує – він швидко відновлюється. Навряд чи бельгієць зіграє у чвертьфіналах, однак ближче до травня його можуть спробувати повернути.

Манчестер Сіті не допоможуть Аке й Вокер. Під питанням залишається участь Гвардіола – зате повернувся Едерсон. Щоправда, бразилець на поле ще не виходив, а випускати його одразу під Реал небезпечно.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга – Беллінгем – Родріго, Вінісіус

Манчестер Сіті: Едерсон – Льюіс, Аканджі, Діаш, Гвардіол – Стоунз, Родрі – Сілва, Де Брюйне, Гріліш – Холанд

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Попри домашній статус поєдинку, Реал вважається андердогом протистояння. Звучить неоднозначно, але саме так шанси "вершкових" на перемогу оцінили букмекери. Щоправда, на успіх Манчестер Сіті теж поставили високі коефіцієнти.

Цей матч із розряду тих, на який краще не ставити. Навіть результативність передбачити важко. Обидва колективи по-своєму грізні – і по-своєму вразливі. Все вирішить не стартовий план, а реакція тренерів на ходи один одного, а також реалізація задуманого. Або ж реалізація моментів. До матчу-відповіді у цій парі нічого не зрозуміло.

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