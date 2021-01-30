Манчестер Сіті приймав Шеффілд Юнайтед в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Манчестер Сіті прогнозовано відкрив рахунок. Ферран Торрес продавив кількох захисників на правому фланзі та прострілив у центр штрафного майданчика, де Жезус спокійно переправив м'яч у сітку воріт.

Манчестер Сіті встановив рекорд за кількістю перемог поспіль

Навіть після пропущеного гола гравці Шеффілда не намагались атакувати у відповідь, господарі повністю володіли ситуацією і мали ще кілька чудових нагод збільшити рахунок. Хороший матч у складі "містян" провів Олександр Зінченко.

Після 20-ти матчів АПЛ Сіті залишається лідером турнірної таблиці, Шеффілд Юнайтед – останній.

Манчестер Сіті завдяки курйозному голу обіграв Шеффілд Юнайтед – Зінченко з гостротою та розкішним ударом