Манчестер Сіті – Саутгемптон – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розбив Саутгемптон в матчі 11 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Саутгемптон.

Манчестер Сіті розгромив Сатугемптон з рахунком 6:1 та став одноосібним лідером АПЛ. Забитими голами відзначились Агуеро, Давід Сілва, Сане. Стерлінг оформив дубль, а ще один гол Саутгемптон забив у власні ворота.

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Нагадаємо, вже у найближчу середу Манчестер Сіті зіграє проти Шахтаря матч 4 туру Ліги чемпіонів. У Харкові підопічні Гвардіоли розгромили донеччан з рахунком 3:0.

Англія. АПЛ 2018/19, 11 тур

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 6:1

Голи: Худт, 6 (автогол), Агуеро, 12, Давід Сілва, 17, Стерлінг, 45+2, 67, Сане, 90+1 – Інгз, 30 (пен.)