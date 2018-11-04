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Манчестер Сіті – Саутгемптон: стартові склади на матч АПЛ

16:07 249 Читать на русском
Манчестер Сіті – Саутгемптон: стартові склади на матч АПЛ
Манчестер Сіті – Саутгемптон: стартові склади на матч АПЛ 2018/19

Манчестер Сіті приймає Саутгемптон в 11-му турі АПЛ перед зустріччю з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Команди оголосили стартові склади на матч.

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Саутгемптон, стартує 4-го листопада о 17:00 за київським часом. Чинні чемпіони Англії мають шанс вийти на чисте перше місце у разі перемоги. Українець Олександр Зінченко не потрапив навіть у заяку на останню репетицію команди Гвардіоли перед Шахтарем в ЛЧ.

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Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Менді – Фернандінью, Давід Сілва (к), Сане – Стерлінг, Агуеро, Бернарду Сілва

Запасні: Муріч, Даніло, Компані, Делф, Марез, Жезус, Фоден

Саутгемптон: Маккарті – Седрік, Стефенс, Худт, Бертран (к) – Леміна, Хойберг, Вард-Прауз – Редмонд, Інгз, Лонг

Запасні: Ганн, Йошіда, Вестергард, Ельянуссі, Армстронг, Остін, Обафемі

Манчестер Сіті – Саутгемптон: стартові склади на матч АПЛ

Англія11 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Саутгемптон: Неділя 04 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
4
хв
Саутгемптон
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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Саутгемптон Саутгемптон Саутгемптон
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