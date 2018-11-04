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Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ

16:10 118 Читати українською
Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ
Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ 2018/19

Манчестер Сити принимает Саутгемптон в 11-м туре АПЛ перед встречей с Шахтером в Лиге чемпионов. Команды объявили стартовые составы на матч.

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Саутгемптон, стартует 4-го ноября в 17:00 по киевскому времени. Действующие чемпионы Англии имеют шанс выйти на чистое первое место в случае победы. Украинец Александр Зинченко не попал даже в заявку на последнюю репетицию команды Гвардиолы перед Шахтером в ЛЧ.

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Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Давид Силва (к), Сане – Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Делф, Марез, Жезус, Фоден

Саутгемптон: Маккарти – Седрик, Стефенс, Худт, Бертран (к) – Лемина, Хойберг, Вард-Прауз – Редмонд, Ингз, Лонг

Запасные: Ганн, Йошида, Вестергард, Эльянусси, Армстронг, Остин, Обафеми

Манчестер Сити – Саутгемптон: стартовые составы на матч АПЛ

Англия11 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Саутгемптон: Воскресенье 04 ноября 2018

Манчестер Сити

live 11'
1 : 0
Саутгемптон
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