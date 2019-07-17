Манчестер Сіті розпочав літнє турне в Китаї – Зінченко роздає автографи місцевим фанатам і готується до гри з Ярмоленком

Чемпіони Англії прибули у Піднебесну для підготовки до наступного сезону.
Команда провела перший день зборів після непередбачуваних проблем з перельотом.
Не баян, а класика: Зінченка і де Брюйне знову затролили через схожу зовнішність
Гравці "містян" роздали автографи китайським фанатам, а потім взялися за перші тренувальні вправи. Слід відзначити, що майже на всіх відео з офіційного твіттера Манчестер Сіті присутній Олександр Зінченко.
Ярмоленко програв парі одноклубникам у Вест Хемі і отримав брутальне покарання
Нагадаємо, вже 17 липня команда Гвардіоли зустрінеться з Вест Хемом, за який виступає ще один представник збірної України – Андрій Ярмоленко.
Імпровізована автограф-сесія:
Тренування: