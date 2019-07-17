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Манчестер Сіті розпочав літнє турне в Китаї – Зінченко роздає автографи місцевим фанатам і готується до гри з Ярмоленком

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Манчестер Сіті розпочав літнє турне в Китаї – Зінченко роздає автографи місцевим фанатам і готується до гри з Ярмоленком
Манчестер Сіті в Китаї / Твіттер "містян"

Чемпіони Англії прибули у Піднебесну для підготовки до наступного сезону.

Команда провела перший день зборів після непередбачуваних проблем з перельотом.

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Гравці "містян" роздали автографи китайським фанатам, а потім взялися за перші тренувальні вправи. Слід відзначити, що майже на всіх відео з офіційного твіттера Манчестер Сіті присутній Олександр Зінченко.

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Нагадаємо, вже 17 липня команда Гвардіоли зустрінеться з Вест Хемом, за який виступає ще один представник збірної України – Андрій Ярмоленко.

Імпровізована автограф-сесія:

Тренування:

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Англія Українці за кордоном Товариські матчі Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Міжсезонні збори Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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