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Манчестер Сити начал летнее турне в Китае – Зинченко раздает автографы местным фанатам и готовится к игре с Ярмоленко

00:15 9 Читати українською
Манчестер Сити начал летнее турне в Китае – Зинченко раздает автографы местным фанатам и готовится к игре с Ярмоленко
Манчестер Сити в Китае / Твиттер "горожан"

Чемпионы Англии прибыли в Поднебесную для подготовки к следующему сезону.

Команда провела первый день сборов после непредвиденных проблем с перелетом.

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Игроки "горожан" раздали автографы китайским фанатам, а затем взялись за первые тренировочные упражнения. Следует отметить, что почти на всех видео с официального твиттера Манчестер Сити присутствовал Александр Зинченко.

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Напомним, уже 17 июля команда Гвардиолы встретится с Вест Хэмом, за который выступает еще один представитель сборной Украины – Андрей Ярмоленко.

Импровизированная автограф-сессия:

Тренировка:

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16 июля
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Теги
Англия Украинцы за рубежом Товарищеские матчи Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Манчестер Сити Манчестер Сити Межсезонные сборы Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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