Манчестер Сити начал летнее турне в Китае – Зинченко раздает автографы местным фанатам и готовится к игре с Ярмоленко

Чемпионы Англии прибыли в Поднебесную для подготовки к следующему сезону.

Команда провела первый день сборов после непредвиденных проблем с перелетом.

Не баян, а классика: Зинченко и де Брюйне снова затроллили из-за похожей внешности

Игроки "горожан" раздали автографы китайским фанатам, а затем взялись за первые тренировочные упражнения. Следует отметить, что почти на всех видео с официального твиттера Манчестер Сити присутствовал Александр Зинченко.

Ярмоленко проиграл пари одноклубникам в Вест Хэме и получил брутальное наказание

Напомним, уже 17 июля команда Гвардиолы встретится с Вест Хэмом, за который выступает еще один представитель сборной Украины – Андрей Ярмоленко.

Импровизированная автограф-сессия:

Тренировка: