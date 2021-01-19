Дербі відмовився віддавати 35-річного Скота Карсона "містянам" на постійній основі, повідомляє Daily Mail.

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Манчестер Сіті орендував досвідченого голкіпера ще влітку 2019-го. Дербі кожні 6 місяців отримував за Карсона 500 тисяч фунтів, і так повинно було тривати до літа 2021-го. Втім, Манчестер Сіті не хотів чекати, розраховуючи забрати ветерана вже взимку. Аутсайдер Чемпіоншипу пішов на принцип – виплачуйте чергові 500 тисяч і чекайте завершення контракту. "Баранам" необхідні гроші для покриття заборгованості перед гравцями, тому в клубі рахують кожен фунт. Зарплатню не отримує навіть зірковий Вейн Руні, який нещодавно став повноцінним тренером Дербі.

Додамо, що Карсон за 1,5 року не зіграв жодного офіційного матчу у складі Манчестер Сіті, проте партнери і Гвардіола дуже цінують англійця за професіоналізм та величезний досвід.

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