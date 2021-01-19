Дерби отказался отдавать 35-летнего Скотта Карсона "горожанам" на постоянной основе, сообщает Daily Mail.

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Манчестер Сити арендовал опытного голкипера еще летом 2019-го. Дерби каждые 6 месяцев получал за Карсона 500 тысяч фунтов, и так должно было продолжаться до лета 2021-го. Впрочем, Манчестер Сити не хотел ждать, рассчитывая забрать ветерана уже зимой. Аутсайдер Чемпионшипа пошел на принцип – выплачивайте очередные 500 тысяч и ждите завершения контракта. "Баранам" необходимы деньги для покрытия задолженности перед игроками, поэтому в клубе считают каждый фунт. Зарплату не получает даже звездный Уэйн Руни, который недавно стал полноценным тренером Дерби.

Добавим, что Карсон за 1,5 года не сыграл ни одного официального матча в составе Манчестер Сити, однако партнеры и Гвардиола очень ценят англичанина за профессионализм и огромный опыт.

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