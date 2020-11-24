49-річний іспанець включив Зінченка до символічної команди Puma Athlete XI. Також у даній одинадцятці опинилися Скот Карсон, Кайл Вокер, Венсан Компані, Сеск Фабрегас, Фернандінью, Сейду Кейта, Давід Сілва, Самюель Ето'О, Тьєррі Анрі та Серхіо Агуеро.

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"Взагалі, Зінченко – 10-й номер, але в Манчестер Сіті грає зліва у захисті. Саме тому він доклав неймовірних зусиль для цього. Він володіє неймовірними рисами. Це розумний та відкритий хлопець. Зінченко – веселий та має неймовірне серце", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, сезон 2020/21 складається невдало для Зінченка, якому значно завадила травма. 23-річний універсал збірної України провів лише 3 матчі у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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