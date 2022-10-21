Влітку у 31-річного Гюндогана завершується контракт з клубом, а нову угоду капітану Ман Сіті поки не пропонували. Ситуацією налаштований скористатися Галатасарай. Турецький клуб планує підписати Ілкая на правах вільного агента, стверджує The Sun.

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Раніше півзахисник заявляв, що хотів би одного разу пограти в Туреччині, звідки родом його батьки. Іншим варіантом для Гюндогана є МЛС. Втім, гравець готовий розглянути варіант продовження кар'єри і в Манчестер Сіті, але поки не отримав пропозиції продовжити співпрацю з чинним чемпіоном АПЛ.

Нещодавно дружина Гюндогана заявила, що їй важко жити в Манчестері. Зокрема, у місті начебто проблема з хорошими ресторанами. Це підігріло появу чуток про можливий відхід гравця, який є одним із лідерів команди.

Гюндоган у 2016 році став першим трансфером Сіті після приходу Хосепа Гвардіоли. Дортмундська Борусія отримала за хавбека 27 мільйонів євро. У складі "містян" Ілкай зіграв 267 матчів (51 гол, 34 асисти) та 4 рази став чемпіоном Англії.

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