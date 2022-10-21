Летом у 31-летнего Гюндогана истекает контракт с клубом, а новое соглашение капитану Ман Сити пока не предлагали. Ситуацией настроен воспользоваться Галатасарай. Турецкий клуб планирует подписать Илкая на правах свободного агента, утверждает The Sun.

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Ранее полузащитник заявлял, что хотел бы однажды поиграть в Турции, откуда родом его родители. Другим вариантом для Гюндогана является МЛС. Впрочем, игрок готов рассмотреть вариант продолжения карьеры и в Манчестер Сити, но пока не получил предложения продлить сотрудничество с действующим чемпионом АПЛ.

Недавно жена Гюндогана заявила, что ей тяжело жить в Манчестере. В частности, в городе якобы проблема с хорошими ресторанами. Это подогрело появление слухов о возможном уходе игрока, являющегося одним из лидеров команды.

Гюндоган в 2016 году стал первым трансфером Сити после прихода Хосепа Гвардиолы. Дортмундская Боруссия получила за хавбека 27 миллионов евро. В составе "горожан" Илкай сыграл 267 матчей (51 гол, 34 ассиста) и 4 раза стал чемпионом Англии.

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