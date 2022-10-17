"Містяни" здобули лише один трофей у сезоні 2021/22 – чемпіонство АПЛ, проте це не завадило підопічним Пепа Гвардіоли отримати визнання від France Football. Суперниками були Реал та Ліверпуль.

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Манчестер Сіті зупинився за крок до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у драматичному півфінальному протистоянні Реалу (5:6 за сумою двох матчів). В Кубку ліги "блакитні" вилетіли в 1/8 фіналу від Вест Хема, а в Кубку Англії вилетіли у півфіналі від Ліверпуля.

До слова, Зінченко в сезоні 2021/22 захищав кольори Манчестер Сіті, після чого перебрався до Арсенала. У тій кампанії Олександр зіграв у 28 матчах, в яких відзначився 5 асистами.

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