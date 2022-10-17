Манчестер Сіті обрали найкращим клубом минулого сезону – Зінченко доклався до успіху
Колишня команда Олександра Зінченка отримала трофей найкращому клубу в сезоні 2021/22.
"Містяни" здобули лише один трофей у сезоні 2021/22 – чемпіонство АПЛ, проте це не завадило підопічним Пепа Гвардіоли отримати визнання від France Football. Суперниками були Реал та Ліверпуль.
Бензема – володар "Золотого м'яча-2022"
Манчестер Сіті зупинився за крок до фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у драматичному півфінальному протистоянні Реалу (5:6 за сумою двох матчів). В Кубку ліги "блакитні" вилетіли в 1/8 фіналу від Вест Хема, а в Кубку Англії вилетіли у півфіналі від Ліверпуля.
До слова, Зінченко в сезоні 2021/22 захищав кольори Манчестер Сіті, після чого перебрався до Арсенала. У тій кампанії Олександр зіграв у 28 матчах, в яких відзначився 5 асистами.
"Золотий м'яч-2022": онлайн-трансляція церемонії – амбасадор України Шевченко, нагороди для Лєвандовскі і Мане