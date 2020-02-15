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Манчестер Сіті загрожує пониження в класі через порушення ФФП, – ЗМІ

15 лютого 13:12 7334 Читать на русском
Манчестер Сіті загрожує пониження в класі через порушення ФФП, – ЗМІ
Хосеп Гвардіола / Reuters

Проблеми Манчестер Сіті на дискваліфікації з єврокубків не завершились – "містяни" можуть втратити своє місце в АПЛ.

Манчестер Сіті може опуститись в четвертий дивізіон Англії через порушення фінансового фейр-плей, повідомляє Daily Star з посиланням на The Independent.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

Зазначається, що керівництво Прем'єр-ліги може діяти згідно з власним ліцензуванням, яке випливає з регламенту УЄФА щодо фінансового фейр-плей. Проте, ймовірність такого розвитку подій є малоймовірною.

Манчестер Сіті жорстко відреагував на рішення УЄФА дискваліфікувати команду з єврокубків

Нагадаємо, Манчестер Сіті був покараний відстороненням від участі в Лізі чемпіонів та інших турнірах під егідою УЄФА на дворічний термін – дискваліфікація розповсюджується на сезони 2020/21 та 2021/22.

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