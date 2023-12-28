Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз може знову вибути на тривалий термін через пошкодження.

Епізод стався на 36-й хвилині матчу Евертон – Манчестер Сіті. Стоунз, намагаючись вибити м'яч з-під Бету, впав та травмував щиколотку. Найприкріше для "містян" те, що епізоду могло і не статись, якби боковий арбітр підняв прапорець раніше – нападник Евертона перебував у офсайді.

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"Виглядає не дуже добре, але подивимось. Це його щиколотка", – наводить слова Гвардіоли Goal з посиланням на Amazon Prime.

Слід додати, що Стоунз пропустив 7 турів АПЛ через травму стегна. Загалом, англієць провів за Манчестер Сіті 13 матчів у поточному сезоні, в яких не відзначався результативними діями.

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