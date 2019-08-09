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Манчестер Сіті продовжив співпрацю з Гюндоганом

12:43 362 Читать на русском
Манчестер Сіті продовжив співпрацю з Гюндоганом
Гюндоган підписав новий контракт з Манчестер Сіті / Фото Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган ще довго тішитиме вболівальників Манчестер Сіті.

Ілкай Гюндоган залишив свій підпис під новою угодою з Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті підписав екс-голкіпера збірної Англії

Новий контракт 28-річного німця з чинним чемпіоном Англії розрахований до 2023 року.

"Я дуже радий, що підписав новий контракт. Мені дуже сподобалися три роки в Сіті. З першого ж дня всі в клубі допомогли мені відчути себе тут як вдома. Для мене велика честь бути частиною цієї команди, грати в футбол і вигравати трофеї, незважаючи на те, що зробити це стає важче і важче", – прокоментував нову угоду Гюндоган.

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Англія Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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