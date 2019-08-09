Манчестер Сити продолжил сотрудничество с Гюндоганом

Полузащитник Манчестер Сити Гюндоган еще долго будет радовать болельщиков Манчестер Сити.

Гюндоган оставил свою подпись под новым соглашением с Манчестер Сити, сообщает официальный сайт клуба.

Манчестер Сити подписал экс-голкипера сборной Англии

Новый контракт 28-летнего немца с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2023 года.

"Я очень рад, что подписал новый контракт. Мне очень понравились три года в Сити. С первого же дня все в клубе помогли мне почувствовать себя здесь как дома. Для меня большая честь быть частью этой команды, играть в футбол и выигрывать трофеи, несмотря на то, что сделать это становится труднее и труднее", – прокомментировал новое соглашение Гюндоган.

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