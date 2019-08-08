Манчестер Сіті підписав екс-голкіпера збірної Англії

Голкіпер Дербі Каунті Скот Карсон перейшов до лав чемпіонів Англії.

Манчестер Сіті оголосив про перехід 33-річного голкіпера Дербі Каунті Скота Карсона. Колишній воротар збірної Англії проведе на Етіхаді сезон 2019/20 на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "містян".

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"Я не очікував такого варіанту продовження кар'єри, тому не міг відмовити. З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Гвардіолою. Сподіваюся, мій досвід допоможе команді", – заявив Карсон.

Зазначимо, 33-річний Карсон раніше виступав за Бурсаспор, Віган, Ліверпуль, Астон Віллу та інші клуби. Кольори Дербі Каунті захищав з 2015 року та провів у складі "баранів" більше 150 матчів. Також зіграв 4 поєдинки за національну збірну Англії.

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