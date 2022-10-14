Вихованець академії Ман Сіті уклав нову трирічну угоду і виступатиме за рідний клуб до літа 2027-го, інформує офіційний сайт "містян".

Манчестер Сіті знайшов нове зіркове підсилення в АПЛ

22-річний Філ Фоден вже виграв 11 трофеїв у команді Хосепа Гвардіоли – зокрема, 4 чемпіонства АПЛ. Два роки поспіль півзахисник ставав найкращим молодим гравцем Прем'єр-ліги, а в системі Манчестер Сіті англієць перебуває з 9-ти років.

"Важко передати словами, наскільки я щасливий, що підписав цей контракт. Це мрія, яка здійснилася. Я був фанатом Сіті все своє життя. Дуже люблю цей клуб, тому знати, що я буду його частиною до 2027 року, неймовірно.

За останні роки я значно покращився, і багато в чому це завдяки Пепу та його команді, які щодня супроводжують мене на тренувальному полі. Робота з ними дає мені найкращі шанси ще більше вдосконалюватися та стати ще кращим.

З нашою командою я відчуваю, що можу продовжувати вчитися і вигравати трофеї. Це дві найважливіші речі для мене", – сказав хавбек Манчестер Сіті.

У складі збірної Англії Фоден провів 18 матчів (2 голи) і став срібним призером Євро-2020.

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